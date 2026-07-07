Губернатор Воробьёв поздравил со 100-летием ветерана из Фрязина

07 июля 2026, 11:45

оригинал Иван Жучков (фото: пресс-служба правительства МО)

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Жучкову, проживающему во Фрязине, исполнилось 100 лет. С днём рождения его поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Иван Жучков служил на 1-м Украинском фронте, участвовал в Венской и Берлинской операциях, взятии Рейхстага. Ветеран удостоен таких наград, как ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и медалью Жукова.





«В лицее Фрязина Иван Иванович создал Музей боевой славы, лично собирал материалы для масштабной выставки «Гордимся Победой!». А вместе с супругой Аллой Власовной написал и издал школьное пособие по военно-патриотическому воспитанию. (…) Иван Иванович — символ служения Родине и пример для всех нас!» — написал Андрей Воробьёв на своём канале в мессенджере МАКС.