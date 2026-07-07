Общественница из Королёва будет баллотироваться в Мособлдуму от «Единой России»
Руководительница молодёжного центра «Космос» в Королёве, участница волонтёрского движения Мария Масик вошла в число победителей предварительного голосования «Единой России» и будет баллотироваться на выборах в Мособлдуму. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Первый опыт волонтёрства Мария получила во время коронавирусного карантина.
«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — рассказала Масик.Два года назад Мария стала членом окружного Совета депутатов. Так она продолжила работать на благо общества.
«Люди обращаются с самыми разными вопросами. И важно не просто зафиксировать проблему, а найти решение и проследить, чтобы оно было исполнено», — поделилась Масик.В Мособлдуме она планирует развивать проекты по созданию комфортной городской среды, инициативы для молодёжи и продолжить работу с обращениями жителей.
Выборы в Мособлдуму, а также в Госдуму и окружные Советы депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.