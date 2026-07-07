Общественница из Королёва будет баллотироваться в Мособлдуму от «Единой России»

07 июля 2026, 11:24

оригинал Мария Масик (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Руководительница молодёжного центра «Космос» в Королёве, участница волонтёрского движения Мария Масик вошла в число победителей предварительного голосования «Единой России» и будет баллотироваться на выборах в Мособлдуму. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Первый опыт волонтёрства Мария получила во время коронавирусного карантина.





«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — рассказала Масик.

«Люди обращаются с самыми разными вопросами. И важно не просто зафиксировать проблему, а найти решение и проследить, чтобы оно было исполнено», — поделилась Масик.