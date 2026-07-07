В АПК Подмосковья с начала года реализовали шесть инвестпроектов

07 июля 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Шесть инвестиционных проектов реализовали в агропромышленном комплексе Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Общая сумма вложений составила 7,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Благодаря новым предприятиям в Подмосковье появились ещё 375 рабочих мест.



