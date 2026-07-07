В АПК Подмосковья с начала года реализовали шесть инвестпроектов
Шесть инвестиционных проектов реализовали в агропромышленном комплексе Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Общая сумма вложений составила 7,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Благодаря новым предприятиям в Подмосковье появились ещё 375 рабочих мест.
В число запущенных в последние два квартала предприятий вошли животноводческий комплекс молочного направления в Клину с 800 дойными коровами, цех по производству мягких сыров в Истре, завод по выпуску кормов для питомцев в Раменском округе и пр.«Мы видим интерес инвесторов к АПК региона. Сегодня это уже не просто сельское хозяйство, а современные технологичные производства – от крупных животноводческих комплексов молочного направления до глубокой переработки и предприятий, ориентированных на экспорт. Наша задача состоит в создании условий для быстрой и эффективной реализации проектов», — заявил глава областного Минсельхозпрода Виталий Мосин.