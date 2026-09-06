Губернатор Воробьёв поздравил жителей Королёва с Днём города
Видео: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Королёва с Днём города. Он отметил, что Королёв остаётся для страны ключевым центром космонавтики и технологий, а для горожан — родным домом.
Глава Подмосковья поблагодарил тех, кто продолжает традиции предшественников — учёных, инженеров, конструкторов.
«В эту субботу Королёву присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Спасибо нашему президенту и оргкомитету «Победа» за это решение. Поздравляю всех жителей, для каждого, кто любит Королёв, для всех нас. Это особый повод к гордости. И, конечно, дань уважения тем, кто защищал и сегодня защищает нашу страну», — заявил Андрей Юрьевич.Кроме того, Воробьёв рассказал об открытии к 1 сентября нового корпуса школы № 2 и обновлённой школы № 13, где учатся более 2000 детей. В отдалённых микрорайонах обновили поликлиники и открыли крупный медцентр на 1000 посещений в смену.
Губернатор добавил, что в прошлом году благоустроили парк «Папаинская дача», новые скверы появились у предприятий, а в этом году откроют сквер на проспекте Космонавтов. Продолжают менять теплосети и модернизировать котельные, до конца года завершат ремонт почти пяти километров водовода.
«В Королёве хорошо знают, каким бы далёким ни был путь, важно всегда возвращаться домой. Пусть Королёв всегда остаётся домом, куда хочется возвращаться, где любят, где ждут. Каждой семье хочу пожелать здоровья, благополучия и счастья. С праздником, уважаемые жители! С Днём города, Королёв!» — заключил Воробьёв.