В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков

02 сентября 2026, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Московской области действует одна из лучших в стране система поддержки медицинских работников. Её сформировали по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В программу входят как федеральные, так и региональные меры поддержки.





«Важной составляющей является помощь в решении квартирного вопроса. Например, медикам выплачивают компенсацию за аренду жилья. Сумма в зависимости от округа составляет до 30 тысяч для одного человека и до 45 тысяч для супругов, занятых в сфере здравоохранения», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Специалисты проходят обучение по различным направлениям, в том числе роботической хирургии, детской дерматологии, УЗИ, трансфузиологии», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.