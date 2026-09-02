В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков
В Московской области действует одна из лучших в стране система поддержки медицинских работников. Её сформировали по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В программу входят как федеральные, так и региональные меры поддержки.
«Важной составляющей является помощь в решении квартирного вопроса. Например, медикам выплачивают компенсацию за аренду жилья. Сумма в зависимости от округа составляет до 30 тысяч для одного человека и до 45 тысяч для супругов, занятых в сфере здравоохранения», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он также напомнил, что подмосковные медики могут получить земельный участок для строительства дома и квартиру в соципотеку, по правилам которой основное тело кредита выплачивается в течение десяти лет из бюджета, а владелец жилплощади вносит только проценты по займу.
Кроме того, в Подмосковье действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним в регионе трудоустроились около трёх тысяч человек.
Медицину в Московской области помогает также развивать столичный опыт. У Москвы регион заимствует цифровые решения и современные методики.
«Специалисты проходят обучение по различным направлениям, в том числе роботической хирургии, детской дерматологии, УЗИ, трансфузиологии», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.Народная программа, которую партия «Единая Россия» приняла в 2021 году, выполнена в Московской области почти на 100% во всех сферах, включая здравоохранение.