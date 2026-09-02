В Подмосковье заключили более 600 социальных контрактов

02 сентября 2026, 13:39

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633 социальных контракта заключили в Московской области за первые шесть месяцев текущего года. По такому контракту человек может получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела, 200 тысяч — на развитие подсобного хозяйства и 30 тысяч – на дополнительное образование. Эту меру ввели в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Выплаты по соцконтракту выделяются из бюджета, а гражданин обязан выполнить взятые на себя обязательства — открыть дело, получить новую профессию и пр. При этом для участников специальной военной операции действуют особые условия: они могут получить финансовую поддержку без проверки доходов семьи.





«За первое полугодие текущего года в Московской области оформили 633 социальных контракта, причём 25 из них — с ветеранами боевых действий. Приоритетное право на эту меру поддержки имеют семьи с детьми, многодетные, а также участники СВО и их родные», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.