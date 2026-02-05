Губернатор Воробьёв проверил ход строительства корпуса школы №16 в Подольске

05 февраля 2026, 11:22

оригинал Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Пристройку к школе №16, рассчитанную на 580 учеников, возводят в Подольске. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.





Сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года.





«В Подольске мы, наверное, каждый год или сдаем новую школу, или открываем после капремонта. Это большой национальный проект президента. Ведь все, что окружает наших детей, должно их радовать. А здесь все современное — новые материалы, новые пространства: актовый зал, спортзал, столовая и т.д. Я очень надеюсь, что к 1 сентября всё здесь будет готово», — сказал Андрей Воробьёв.