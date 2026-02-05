В Шаховской благоустроят пешеходную зону
Благоустройство пешеходной зоны планируется провести в районе 1-го Советского переулка в посёлке Шаховская. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить территорию общей площадью 1,29 гектара. Работы планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 100 миллионов 270 тысяч 666 рублей 18 копеек. Заявки принимаются до 16 февраля.
Благоустройство будет проходить в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Деньги на реализацию проекта поступят из бюджетов Московской области и округа Шаховская.