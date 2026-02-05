В Шаховской благоустроят пешеходную зону

05 февраля 2026, 10:59

оригинал Фото: istockphoto.com/Maria Paina

Благоустройство пешеходной зоны планируется провести в районе 1-го Советского переулка в посёлке Шаховская. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить территорию общей площадью 1,29 гектара. Работы планируется завершить в текущем году», — говорится в сообщении.