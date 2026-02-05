В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа открыли новый участок дороги

05 февраля 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В строящемся жилом комплексе «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа обустраивают дорогу. Сейчас очередной её участок получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Длина нового участка составляет 163 метра, а общая протяжённость построенной дороги — около пяти километров. Общий уровень готовности улично-дорожной сети ЖК достиг 80%.



