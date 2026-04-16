Губернатор Воробьёв проверил работу обновлённого культурного центра «Протон»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвине, открывшегося в прошлом году после реконструкции. Обновлённое здание стало центром притяжения для жителей.
В центре постоянно занимаются около 700 жителей разных возрастов.
«У нас был большой запрос на ремонт этого ДК. Знаю, что он востребован благодаря тем, кто здесь работает, живёт своим делом. Спасибо вам большое. Люди тут и танцуют, и рисуют, и играют. Здесь своя атмосфера. Мы понимаем, что в небольших городах люди ещё сильнее чувствуют изменения. Парк ли это «Сказка» в Протвине, обновлённый ли дом культуры – это наши маленькие победы. Мы продолжаем благоустраивать территории. В каждом городе стараемся обсуждать планы с людьми. Задача – сделать не просто хорошо, а чтобы нравилось всем. В этом году обновим сквер, который примыкает к дому культуры», – сказал Воробьёв.
В культурно-досуговом центре работает 23 кружка – музыкальные, хореографические, театральные, клубы исторической реконструкции и фехтования, коллекционеров.
В КДЦ есть и свой вокальный коллектив, в его составе – участники клуба «Активное долголетие», а также духовой оркестр, которому более 40 лет. Здесь проводят концерты, выступают известные артисты. После обновления в культурно-досуговом центре появился кинотеатр.
«Жители давно просили кинотеатр, так как в городе его не было. Сейчас он очень популярен, многие приходят семьями. Также у нас появился самый большой в городском округе хореографический зал. Это тоже очень востребованная площадка. Наша гордость – концертный зал. Он очень уютный, хорошо оснащён. Сюда приезжают артисты со спектаклями, развлекательными программами, что очень нравится жителям», – рассказал директор КДЦ «Протон» Владимир Бармин.Он добавил, что «Протон» соответствует единому фирменному стилю, который теперь внедряется во всех ДК Московской области.
Новый облик получила и территория возле КДЦ. Перед центром благоустроили площадь, поставили новые скамейки, обустроили парковки.
Губернатору рассказали и о других объектах благоустройства городского округа Серпухов.
Ранее обновили площадь перед Спортивной школой олимпийского резерва, Лесной бульвар, лес у торгового центра «Слава», мемориальный комплекс «Рубеж обороны». В сентябре после реконструкции открыли парк «Сказка» с новым игровым комплексом «Змей Горыныч». На территории обустроили дорожки, сцену амфитеатра, провели озеленение, установили камеры видеонаблюдения и обновили освещение. Кроме того, привели в порядок скульптуры героев сказок, установленные ещё в 1970-е годы.
В этом году планируют завершить благоустройство сквера «Мирабель», где по просьбе жителей появятся дополнительные пешеходные дорожки, зоны отдыха с навесами и качелями, столы для настольных игр, игровая площадка.
В планах на будущий год – завершить благоустройство бульвара по улице Ленина и установить стелу воинской доблести.