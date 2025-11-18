Губернатор Воробьёв навестил ветеранов СВО в санатории «Солнечногорский»

18 ноября 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил ветеранов спецоперации, которые проходят реабилитацию в санатории «Солнечногорский». Он поговорил как с военными, так и с врачами, которые оказывают им медицинскую помощь.







«Сегодня я приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть несколько реабилитационных центров, и все они очень востребованы», – отметил Воробьёв.

«Важную роль в организации эффективной и комфортной реабилитации играет инфраструктура. В этом санатории созданы все условия для активного отдыха. Первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей. Есть бассейн, тренажёрные залы. Важно, чтобы каждый боец и каждая семья знали – мы рядом, помогаем, делаем всё, чтобы лечение, реабилитация и жизнь после службы были достойными», – сказал глава региона.

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)



«Мы зашли в деревню, которую удерживал противник. Рядом разорвалась граната, в меня попало более 20 осколков, посекло всю правую сторону тела, раздробило сустав. Эвакуироваться пришлось самому. С апреля восстанавливаюсь, в Подольске удалили часть осколков. Уже неделю нахожусь в Солнечногорске. Прохожу все процедуры – ванны, ЛФК, посещаю бассейн, тренажёрный зал, психотерапевта. Здесь высококлассные специалисты. У меня тут и супруга, ей тоже всё предоставляют бесплатно», – рассказал военный.