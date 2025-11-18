Губернатор Воробьёв навестил ветеранов СВО в санатории «Солнечногорский»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил ветеранов спецоперации, которые проходят реабилитацию в санатории «Солнечногорский». Он поговорил как с военными, так и с врачами, которые оказывают им медицинскую помощь.
«Сегодня я приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть несколько реабилитационных центров, и все они очень востребованы», – отметил Воробьёв.Как подчеркнул губернатор, власти региона стараются, чтобы в Подмосковье бойцы СВО чувствовали внимание и поддержку.
«Важную роль в организации эффективной и комфортной реабилитации играет инфраструктура. В этом санатории созданы все условия для активного отдыха. Первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей. Есть бассейн, тренажёрные залы. Важно, чтобы каждый боец и каждая семья знали – мы рядом, помогаем, делаем всё, чтобы лечение, реабилитация и жизнь после службы были достойными», – сказал глава региона.Командир взвода Сергей на СВО второй год. Боец рассказал, что был ранен во время штурма.
«Мы зашли в деревню, которую удерживал противник. Рядом разорвалась граната, в меня попало более 20 осколков, посекло всю правую сторону тела, раздробило сустав. Эвакуироваться пришлось самому. С апреля восстанавливаюсь, в Подольске удалили часть осколков. Уже неделю нахожусь в Солнечногорске. Прохожу все процедуры – ванны, ЛФК, посещаю бассейн, тренажёрный зал, психотерапевта. Здесь высококлассные специалисты. У меня тут и супруга, ей тоже всё предоставляют бесплатно», – рассказал военный.Санаторий рассчитан на 400 мест. Участники спецоперации могут находиться там с родственниками, им предоставляют совместные номера.
Медицинский персонал состоит из 35 врачей и 72 медсестёр. В реабилитации они используют эффективные лечебные и оздоровительные программы – криотерапию, галотерапию, спелеотерапию, магнитотерапию, свето-, тепло- и грязелечение, ЛФК. Разработан большой комплекс водолечения.
В санатории работает самая современная техника – массажное и физиотерапевтическое оборудование, комплекс для магнито- и лазеротерапии, аппараты для электростимуляции, электротерапии, дыхательных тренировок и многое другое.
«Мы используем современные технологии фактически по всем нашим профилям. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, периферической и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Работаем над улучшением условий пребывания военнослужащих. Год назад капитально отремонтировали один корпус, два отделения для приёма маломобильных граждан. Сейчас у нас везде есть пандусы для пациентов на колясках», – рассказала начальник Клинического санатория «Солнечногорский» Людмила Волошина.
Санаторий открыл в 1910 году знаменитый врач Владимир Щуровский. Среди его пациентов были писатели Антон Чехов и Лев Толстой. Во время Великой Отечественной войны на территории развернули полевой госпиталь, а затем медучреждение включили в структуру Вооруженных сил. Сейчас там проходят санаторно-курортное лечение военные пенсионеры, жители региона по полису ОМС, а также участники СВО.