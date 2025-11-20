В Раменском обновленном музее СВО теперь более 500 экспонатов

20 ноября 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Раменский музей СВО открыл обновленную экспозицию для всех желающих. Создатель музея, фронтовой волонтер духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максим Козлов рассказал, что выставку пополнили более, чем 500 уникальными экспонатами, переданными бойцами ВС РФ с передовой. Здесь также представили фотографии и модели военной техники, сообщили в местной Администрации.





В музее работает интерактивная Книга памяти героев СВО, погибших при выполнении боевых заданий.





«На этих страницах – истории мужества, чести и самопожертвования. Имена, которые нельзя забыть. Судьбы, которые вписаны в историю. Время стирает даты, но не подвиги», — подчеркнул Максим Козлов.

«Музей СВО в Раменском – больше, чем просто выставка экспонатов. Наш проект – это глубина, душа и память. Мы считаем необходимым и важным сохранить историю о героях, событиях и подвигах», – добавил Максим.