Игорь Брынцалов поздравил дивизию им. Дзержинского со 102-летием

19 июня 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

102-ю годовщину создания Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского отметили в Балашихе. В число почётных гостей вошёл спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Дзержинскому, осмотрели выставку современной российской военной техники и трофеев, захваченных в ходе специальной военной операции. А затем на плацу состоялась торжественная часть.



«Благодарю вас за то, что вы высоко несёте знамя прославленной дивизии. Во все времена соединение было впереди и сегодня на СВО воины дивизии являются примером мужества и стойкости для всех Вооружённых сил. Желаю вам здоровья, бодрости духа и выполнения всех поставленных воинских задач», — сказал Игорь Брынцалов.