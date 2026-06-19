В Раменском состоялся муниципальный образовательный форум для молодёжи

19 июня 2026, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском состоялся образовательный форум, посвященный развитию волонтерского движения и вовлечению молодежи в общественно полезную деятельность. Участники обсудили ценности добровольчества, возможности самореализации и новые направления работы движения «Волонтёры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Одним из участников встречи стал волонтер Александр Капусткин, который занимается добровольческой деятельностью уже пять лет. По его словам, главная мотивация волонтёров заключается в искреннем желании помогать людям и делать добрые дела. Он отметил, что в Раменском активно работают как молодые, так и взрослые добровольцы, многие из которых ежедневно оказывают помощь окружающим.



Своим взглядом на волонтерство поделилась и специалист по работе с молодежью Ксения Захарова. Она подчеркнула, что добровольческая деятельность объединяет людей с общими ценностями, помогает находить единомышленников и проводить свободное время с пользой для общества.



Программа форума включала два этапа. В первой части региональный координатор движения «Волонтёры Подмосковья» встретился с молодежью округа. Участники обсудили вопросы культуры общения, поведения в обществе и социальной ответственности. Затем организаторы провели круглый стол для руководителей молодежных объединений.



Заместитель директора Раменского молодежного центра Александр Волчан отметил, что главная задача мероприятия заключается в популяризации волонтерства и расширении возможностей для активной молодежи.



«Хотя ребята уже занимаются волонтёрством, но всё равно всегда нужно подпитывать эти ростки, рассказывать им о новых мероприятиях, о возможностях, о самореализации, которую даёт волонтёрство», — подчеркнул он.