Достижения.рф

В ФАПах Подмосковья провели около 70 тысяч онлайн-консультаций

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 70 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Благодаря онлайн-формату жители отдалённых территорий смогли опасть на приём к специалистам, не покидая свои населённые пункты.

«Телемедицина делает медпомощь более доступной для жителей деревень и посёлков. Кроме того, фельдшер в ФАПе может оперативно получить экспертное мнение врачей медорганизаций более высокого уровня и узкопрофильных специалистов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В рамках дистанционного приёма врач может обсудить с пациентом результаты анализов и диспансеризации, скорректировать лечение, закрыть больничный и продлить рецепт на льготные медикаменты.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0