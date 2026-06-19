В ФАПах Подмосковья провели около 70 тысяч онлайн-консультаций

19 июня 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 70 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Благодаря онлайн-формату жители отдалённых территорий смогли опасть на приём к специалистам, не покидая свои населённые пункты.





«Телемедицина делает медпомощь более доступной для жителей деревень и посёлков. Кроме того, фельдшер в ФАПе может оперативно получить экспертное мнение врачей медорганизаций более высокого уровня и узкопрофильных специалистов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.