Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём ветеранов боевых действий
День ветеранов боевых действий отмечается сегодня, 1 июля. Всех причастных к празднику поздравил спикер Московской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Памятную дату подмосковный парламент установил в 2022 году.
«Сегодня мы чествуем тех, кто в разные годы с оружием в руках защищал интересы нашей страны и обеспечивал её безопасность. Мы отдаём дань уважения героям Афганистана, Северного Кавказа и других локальных конфликтов. И с гордостью говорим о тех, кто прямо сейчас выполняет тяжелейшую работу в зоне проведения СВО», — сказал Брынцалов.Он добавил, что Московская область делает всё возможное, чтобы обеспечить бойцам надёжный тыл. Забота о ветеранах и их близких является безусловным приоритетом всех региональных властей.