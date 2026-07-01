Более 87 тысяч подмосковных ветеранов боевых действий получают соцподдержку
Различными мерами социальной поддержки пользуются в Московской области свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий. Такую цифру назвал спикер Мособлдумы Игроь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Памятную дату установили в Подмосковье в 2022 году.
«У нас действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Например, Мособлдума законодательно закрепила для ветеранов квотирование рабочих мест. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни, найти себя в профессии. Предусмотрена также льгота по транспортному налогу, льгота в рамках социальной газификации и другая поддержка», — сказал Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что для участников специальной военной операции и членов их семей в Подмосковье введены 77 мер поддержки. Они включают бесплатное социальное и медицинское обслуживание, различные выплаты, помощь в трудоустройстве и пр. Навигатор по мерам поддержки размещён на областном портале госуслуг.