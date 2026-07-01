В реутовском ЖК «ЭВО» ввели в эксплуатацию два дома на 576 квартир
Два 25-этажных дома с 576 квартирами, построенные в жилом комплексе «ЭВО» на территории округа Реутов, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь нового жилья составляет свыше 27 тысяч квадратных метров.
«В домах представлены квартиры разных планировок — от студий до вариантов с гардеробными, собственными террасами и кухнями-гостиными. В лобби обустроены зоны для отдыха жителей и встречи гостей, а также помещения для хранения колясок», — говорится в сообщении.Всего в составе ЖК «ЭВО» планируется построить десять домов, включающих 28 корпусов, две школы на 1 850 мест, три отдельно стоящих и один встроенный детский сад, а также два паркинга более чем на две с половиной тысячи машин.