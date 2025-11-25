Игорь Брынцалов рассказал, какие парки и набережные обновят в 2026 году

25 ноября 2025, 10:49

Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov

В бюджете Подмосковья на 2026 год предусмотрели около 27 млрд рублей на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». В следующем году планируют благоустроить 77 общественных пространств. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.





В план войдут ключевые для жителей территории в разных округах — от центральных парков до исторических зон и набережных. В отдельных городах обновят знаковые пространства, которые давно ждут современного благоустройства.





«В 2026 году запланировано благоустройство 77 объектов. В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приёмов с депутатами партии „Единая Россия“. Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Таким образом, наша работа строится на диалоге», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

