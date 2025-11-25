Игорь Брынцалов рассказал, какие парки и набережные обновят в 2026 году
В бюджете Подмосковья на 2026 год предусмотрели около 27 млрд рублей на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». В следующем году планируют благоустроить 77 общественных пространств. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.
В план войдут ключевые для жителей территории в разных округах — от центральных парков до исторических зон и набережных. В отдельных городах обновят знаковые пространства, которые давно ждут современного благоустройства.
«В 2026 году запланировано благоустройство 77 объектов. В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приёмов с депутатами партии „Единая Россия“. Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Таким образом, наша работа строится на диалоге», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.План на 2026 год включает:
17 парков
Щёлково — Центральный парк
Воскресенск — ПКиО «Москворецкий»
Орехово-Зуевский — ЛиАЗ Парк
Восход — Парковая зона
Жуковский — ПКиО, ул. Пушкина
Красногорск — Городской парк (2-й этап)
Дмитровский — ПКиО «Берёзовая роща»
Дубна — Парк авиастроителей
Жуковский — сквер «28 квартал»
Коломна — Мемориальный парк
Коломна — парк на бульваре 800-летия
Королёв — ЦПКиО
Можайск — Парк 50-летия СССР
Мытищи — ЦПКиО (2-й этап)
Орехово-Зуевский — ПКиО
Химки — скверы «Юность» и «Юбилейный»
Долгопрудный — парк на ул. Парковая
9 лесопарков
Богородский — «Волхонка»
Истра — лесопарк Лечищево
Одинцовский — Масловский лес (2-я очередь)
Балашиха — Вишняковский лес (2-я очередь)
Щёлково — лесопарк на ул. Неделина
Ленинский — «Коробово»
Одинцовский — Шульгино
Раменский — «Восьмидорожье»
Истра — лесопарк в Дедовске
13 скверов
Коломна — «Блюдечко»
Реутов — сквер по ул. Октября
Пушкинский — сквер на Первомайской
Реутов — сквер реутовских спортсменов
Долгопрудный — сквер у Физтех-колледжа
Егорьевск — «Технический сад»
Коломна — сквер на ул. Левшина
Лобня — сквер в мкр. Депо
Люберцы — Октябрьский проспект
Богородский — сквер у часовни
Серпухов — «Мирабель»
Талдом — «РДК»
Шаховская — 1-й Советский переулок
21 пешеходную зону и площадь
Подольск — площадь и сквер Ленина
Пушкинский — микрорайон Дзержинец
Лобня — «Зенитка»
Одинцово — набережная пруда
Истра — исторический центр
Ступино — проспект Победы
Наро-Фоминск — площадь Молодёжная
Шатура — проспект Ильича
Фрязино — сквер на Заводском проезде
Зарайск — ул. Пожарского и Кузнецкий спуск
Богородский — мемориальный маршрут
Богородский — «Богородский бульвар»
Балашиха — ул. Парковая и Ледовый дворец
Дмитров — Советская площадь
Коломна — Советская площадь
Коломна — аллея им. Макеева
Красногорск — площадь Оптиков
Орехово-Зуево — Октябрьская площадь
Солнечногорск — Советская площадь
Чехов — аллея Любви
Электросталь — ЛДС «Кристалл» (2-й этап)
9 набережных
Мытищи — р. Яуза (2-й этап)
Раменское — Борисоглебское озеро (3-й этап)
Сергиево-Посадский — «Северные пруды»
Власиха — средний пруд
Павловский Посад — озеро Стахановское
Пушкинский — берег р. Уча
Лобня — пруд «Москвич»
Луховицы — р. Чёрная, сквер «Северный»
Химки — Барашкинский пруд
2 веломаршрута
Одинцовский — связь парков Лазутиной и Раздолье
Дубна — «Дубнинская кругосветка»
6 стел «Населённый пункт воинской доблести»
Кашира — п. Зендиково
Домодедово — д. Степыгино
Истра — с. Новопетровское
Можайск — Уваровка
Наро-Фоминск — Таширово
Серпухов — Протвино