Подмосковье выделяет 1 млрд рублей на охрану материнства и детства

21 ноября 2025, 10:31

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В 2026 году в Московской области выделят около 1 млрд рублей на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребёнка». Одно из ключевых направлений — расширенный неонатальный скрининг новорождённых, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





Скрининг помогает на самых ранних стадиях выявить такие заболевания, как врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит или спинальную мышечную атрофию. В Подмосковье обследование уже прошли более 55 000 новорождённых. Программу будут активно развивать. В 2026 году на неё предусмотрели около 160 млн рублей.



​Фото: Медиасток.РФ

