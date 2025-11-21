Подмосковье выделяет 1 млрд рублей на охрану материнства и детства
В 2026 году в Московской области выделят около 1 млрд рублей на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребёнка». Одно из ключевых направлений — расширенный неонатальный скрининг новорождённых, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Часть средств направят на оснащение перинатальных центров. По программе «Охрана материнства и детства» планируют выделить более 510 млн рублей. Большая часть — 357,4 млн рублей — из федерального бюджета, а 153 млн рублей добавит регион.«Уже доказавший свою эффективность инструмент, программа расширенного неонатального скрининга новорождённых, стартовала по всей стране, в том числе, и Подмосковье, с 2023 года. Сегодня он включает исследование на 36 генетических заболеваний», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.