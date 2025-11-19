Сельхозпроизводители Подмосковья получат почти 6 млрд рублей поддержки в 2026

19 ноября 2025, 10:58

В Подмосковье в 2026 году выделят 4,4 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей. В регионе работают около 1 500 сельхозтоваропроизводителей и почти 800 КФХ, где заняты 27 000 человек. Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян подчеркнул значение этой сферы для развития регионального АПК и экономики, сообщили в пресс-службе МОД.





Регион рассчитывает и на федеральные средства — порядка 1,3 млрд рублей. В итоге общий объем поддержки может достичь 5,7 млрд рублей.





«Агробизнес важно поддерживать, в том числе финансово. Ежегодно мы выделяем на это средства. Этот год не исключение. Сейчас Московская областная Дума ведёт работу над проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Только из областного бюджета планируем выделить порядка 4,4 млрд рублей», – рассказал Сергей Керселян.

