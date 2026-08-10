ИИ-ассистент помог подмосковным врачам сделать более миллиона назначений

10 августа 2026, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медучреждениях Московской области работает цифровой ассистент на основе искусственного интеллекта, который помогает врачам оформить рецепты. Модуль поддержки врачебных решений помог сделать более миллиона назначений, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.





Сервис автоматически проверяет каждое лекарственное назначение по 15 критериям. Он оценивает сочетаемость препаратов, учитывает возраст и пол пациента, сигнализирует о передозировках или превышении сроков приёма.

«С помощью модуля поддержки решений уже оформили более миллиона назначений. Каждое из них система автоматически проверила по 15 критериям. Дополнительный уровень точности помогает врачу выбрать оптимальную схему лечения. Но окончательное решение всегда остаётся за медиком. Искусственный интеллект не заменяет, а страхует его», – пояснила Болатаева.