Организаторы премии «Больше, чем путешествие» продлили приём заявок
Приём заявок на премию «Больше, чем путешествие» продлили до конца лета, а в одной из номинаций – до октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Там отметили, что это позволит участникам спокойно доработать документацию и использовать летние поездки как поле для тестирования своих инициатив.
«Это единственная премия, где оценивают то, как путешествия меняют людей – дают новые знания, укрепляют связь с Россией, наполняют смыслом. Путешествия с пользой – это не просто тренд. Это твоя возможность вписать своё имя в историю развития страны», – отметили в министерстве.До 28 августа можно подать заявки по семи основным направлениям, а до 1 октября – на награду «Больше, чем регион».
Узнать подробности и оформить заявку можно по ссылке.