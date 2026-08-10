Организаторы премии «Больше, чем путешествие» продлили приём заявок

10 августа 2026, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Приём заявок на премию «Больше, чем путешествие» продлили до конца лета, а в одной из номинаций – до октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Там отметили, что это позволит участникам спокойно доработать документацию и использовать летние поездки как поле для тестирования своих инициатив.

«Это единственная премия, где оценивают то, как путешествия меняют людей – дают новые знания, укрепляют связь с Россией, наполняют смыслом. Путешествия с пользой – это не просто тренд. Это твоя возможность вписать своё имя в историю развития страны», – отметили в министерстве.