Подмосковным подрядчикам по нацпроектам выписали миллионные штрафы
Подрядчиков, сорвавших сроки выполнения контрактов по реализации национальных проектов в Московской области, оштрафовали в первом квартале текущего года более чем на семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Взыскать средства с подрядных организаций, а также добиться от них выполнения взятых на себя обязательств помогло вмешательство прокуратуры.
«В частности, благодаря мерам прокурорского реагирования в регионе завершили строительство и капитальный ремонт двух социальных объектов, ремонт семи дворов и благоустройство 11 общественных территорий. А общая сумма штрафов за ненадлежащее выполнение контрактных обязательств превысила семь миллионов рублей», — говорится в сообщении.Кроме того, прокуратура добилась выполнения гарантийных обязательств по 12 выполненным контрактам и обеспечила целевое использование более 80 единиц оборудования, поставленных в школы региона.