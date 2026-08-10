Подмосковным подрядчикам по нацпроектам выписали миллионные штрафы

10 августа 2026, 10:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

Подрядчиков, сорвавших сроки выполнения контрактов по реализации национальных проектов в Московской области, оштрафовали в первом квартале текущего года более чем на семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.





Взыскать средства с подрядных организаций, а также добиться от них выполнения взятых на себя обязательств помогло вмешательство прокуратуры.





«В частности, благодаря мерам прокурорского реагирования в регионе завершили строительство и капитальный ремонт двух социальных объектов, ремонт семи дворов и благоустройство 11 общественных территорий. А общая сумма штрафов за ненадлежащее выполнение контрактных обязательств превысила семь миллионов рублей», — говорится в сообщении.