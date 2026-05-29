ИИ проверил родинки у 5 600 жителей Подмосковья
Свыше 5 600 тысяч человек прошли цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравохранения.
Высокотехнологичная диагностика проводится следующим образом: врач делает снимок образования на коже с помощью специального аппарата, в ИИ анализирует изображение, опираясь на огромную базу данных.
«Меланома относится к числу наиболее агрессивных злокачественных новообразований, но при своевременном выявлении она успешно лечится. Из более чем 5,6 тысяч прошедших цифровую дерматоскопию пациентов меланому выявили у 11», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Цифровую диагностику кожи в Подмосковье проводят в центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы, Московском областном онкодиспансере, подмосковном кожно-венерологического диспансере и в его Одинцовском, Химкинском, Подольском, Королёвском, Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Красногорском, Люберецком, Егорьевском и Домодедовском филиалах.