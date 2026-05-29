ИИ проверил родинки у 5 600 жителей Подмосковья

29 мая 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 5 600 тысяч человек прошли цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравохранения.





Высокотехнологичная диагностика проводится следующим образом: врач делает снимок образования на коже с помощью специального аппарата, в ИИ анализирует изображение, опираясь на огромную базу данных.





«Меланома относится к числу наиболее агрессивных злокачественных новообразований, но при своевременном выявлении она успешно лечится. Из более чем 5,6 тысяч прошедших цифровую дерматоскопию пациентов меланому выявили у 11», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.