Производство сыра в Подмосковье выросло за пять лет в полтора раза
Московская область является одним из регионов-лидеров по производству сыра: здесь выпускают пятую часть всей российской продукции. За последние пять рост в этой сфере составил 150%. Достичь такого результат помогли меры поддержки, введённые в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сенатор, координатор партийного проекта «Российское село» Александр Двойных отметил, что Подмосковье вносит огромный вклад агропромышленную сферу.
«За последние годы регион стал лидером по переработке сельхозпродукции. Такой результат стал возможен благодаря Народной программе «Единой России», которая обеспечивает не только развитие сельских территорий, но и поддержку аграриев», — сказал Двойных.Всего с 2021 года в регионе реализовали свыше 100 инвестиционных проектов в АПК. Общая сумма вложений превысила 140 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест составило почти 11 тысяч. Для подмосковных сельхозпроизводителей действуют около 40 мер поддержки — различных грантов и субсидий.
Народная программа «Единой России» формируется по наказам избирателей. В настоящее время ведётся приём предложений для новой программы. Жители Московской области могут передать свои инициативы через муниципальные приёмные партии, сайт естьрезультат.рф и по телефону 8-800-200-89-50.