Производство сыра в Подмосковье выросло за пять лет в полтора раза

29 мая 2026, 09:58

Московская область является одним из регионов-лидеров по производству сыра: здесь выпускают пятую часть всей российской продукции. За последние пять рост в этой сфере составил 150%. Достичь такого результат помогли меры поддержки, введённые в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Сенатор, координатор партийного проекта «Российское село» Александр Двойных отметил, что Подмосковье вносит огромный вклад агропромышленную сферу.





«За последние годы регион стал лидером по переработке сельхозпродукции. Такой результат стал возможен благодаря Народной программе «Единой России», которая обеспечивает не только развитие сельских территорий, но и поддержку аграриев», — сказал Двойных.