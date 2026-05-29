В усадьбе Мураново начнут проводить ботанические экскурсии по парку
Ботанические экскурсии «Дерев связующая нить» начнут проводить в парке подмосковного музея-заповедника «Усадьба Мураново» с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Гостям расскажут, как создавался парк, какие растения высаживали в XIX веке, а также покажут деревья, растущие там уже несколько столетий.
«Усадьба «Мураново» связана с именами двух выдающихся русских поэтов — Евгения Боратынского и Фёдора Тютчева. Но не меньшую ценность представляет собой и её природный комплекс. Новая программа призвана объединить поэтическое наследие и природную красоту этого места», — говорится в сообщении.Экскурсии по парку планируют проводить до 13 сентября. Усадьба расположена в деревне Мураново Пушкинского городского округа.