В усадьбе Мураново начнут проводить ботанические экскурсии по парку

29 мая 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Ботанические экскурсии «Дерев связующая нить» начнут проводить в парке подмосковного музея-заповедника «Усадьба Мураново» с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Гостям расскажут, как создавался парк, какие растения высаживали в XIX веке, а также покажут деревья, растущие там уже несколько столетий.





«Усадьба «Мураново» связана с именами двух выдающихся русских поэтов — Евгения Боратынского и Фёдора Тютчева. Но не меньшую ценность представляет собой и её природный комплекс. Новая программа призвана объединить поэтическое наследие и природную красоту этого места», — говорится в сообщении.