Достижения.рф

В усадьбе Мураново начнут проводить ботанические экскурсии по парку

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Ботанические экскурсии «Дерев связующая нить» начнут проводить в парке подмосковного музея-заповедника «Усадьба Мураново» с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



Гостям расскажут, как создавался парк, какие растения высаживали в XIX веке, а также покажут деревья, растущие там уже несколько столетий.

«Усадьба «Мураново» связана с именами двух выдающихся русских поэтов — Евгения Боратынского и Фёдора Тютчева. Но не меньшую ценность представляет собой и её природный комплекс. Новая программа призвана объединить поэтическое наследие и природную красоту этого места», — говорится в сообщении.
Экскурсии по парку планируют проводить до 13 сентября. Усадьба расположена в деревне Мураново Пушкинского городского округа.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0