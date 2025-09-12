Инна Федотова официально возглавила городской округ Клин
Инна Федотова стала главой городского округа Клин. На этот пост её избрал Совет депутатов муниципалитета.
«Совет депутатов Клина решил избрать на должность главы городского округа Федотову Инну Аркадьевну. Срок её полномочий составит пять лет», – говорится в решении, размещённом на сайте администрации округа.С 2014 по 2025 годы муниципалитетом руководила Алёна Сокольская. Сообщалось, что 4 августа Федотову назначили временно исполняющей полномочия главы Клина.
Инна Федотова работает в органах государственной власти Подмосковья с 2015 года. С 2018 по 2024-й она возглавляла Министерство жилищной политики Московской области. С 2024 года была советником губернатора Московской области.