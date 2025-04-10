В Клину появится благоустроенная зона отдыха на месте недостроенного ТЦ

Фото: mediabankmo/Данила Кирьянов
В Клину начали сносить незавершенные металло-бетонные конструкции торгово-развлекательного центра, который оставался недостроенным на протяжении 10 лет. Объект расположен в центре города на улице Гагарина. Для сноса используются тяжелая техника, включая трактор и большой лом.
На этом месте с 1962 года находился кинотеатр «МИР», который был разрушен. В 2011 году началось строительство ТЦ, однако проект так и не был завершен. Администрация Клина приняла решение о сносе здания с целью создания благоустроенной зеленой зоны. В городе уже успешно реализованы аналогичные проекты, такие как сквер имени Зверева, который был создан на месте запланированной заправочной станции, и Купеческий сквер на улице Ленина.
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Фото: mediabankmo/Данила Кирьянов
«Будущее территории обсудят с жителями. Работы по сносу начались 4 апреля, подрядчиком выступила компания «ЭкоАудит». Это первый шаг к преобразованию заброшенного участка в комфортное общественное пространство», — прежде отметила Глава округа Алена Сокольская.Первый этап масштабного благоустройства уже запущен. Вскоре здесь появится большое зеленое пространство, удобное для прогулок. Местные жители также предлагают установить фонтан в этой новой зоне.
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Анастасия Хохлова