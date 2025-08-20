В Клину построили новую линию освещения длиною более 5 км
В Клину подходит к концу масштабная модернизация уличного освещения. Работы, которые начались в июне вдоль трассы А-108, сейчас вышли на завершающий этап — в центр города, на улицы Папивина и Дурыманова.
Всего на новом участке протяженностью 5,6 километра установят более 200 современных опор с российскими светодиодными светильниками.
Как сообщила врио главы городского округа Инна Федотова, подрядчик уже в сентябре проведет пробные включения и начнет демонтаж старых конструкций. Полностью новая система освещения заработает в октябре 2025 года, что значительно повысит безопасность дорожного движения в округе.