В Клину построили новую линию освещения длиною более 5 км

20 августа 2025, 13:21

оригинал Фото: istock/milan noga

В Клину подходит к концу масштабная модернизация уличного освещения. Работы, которые начались в июне вдоль трассы А-108, сейчас вышли на завершающий этап — в центр города, на улицы Папивина и Дурыманова.







Всего на новом участке протяженностью 5,6 километра установят более 200 современных опор с российскими светодиодными светильниками.