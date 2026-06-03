Инвестиции подмосковной компании «Акрихин» в разработку лекарств выросли в 1,5 раза
Фармацевтическая отрасль в России остаётся инвестиционно-привлекательной. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент подмосковной фармацевтической компании «Акрихин» Денис Четвериков.
По его словам, инвестиции в разработку лекарственных средств в его компании за последние годы выросли в 1,5 раза.
«Компания «Акрихин» – российский производитель лекарственных средств с очень богатой историей. Нам в этом году исполняется 90 лет. На протяжении последних нескольких лет наши инвестиции в развитие производственной площадки выросли в 1,2 раза, а инвестиции в разработку лекарственных средств – в 1,5 раза. Отмечу, что у нас всё начинается именно с разработки, а потом уже идёт производство. Сейчас мы имеем на различных стадиях разработки порядка 50 лекарственных препаратов. Планируем, что такой уровень инвестиций в развитие производственной площадки и в разработку новых лекарственных средств будет оставаться на протяжении и следующих лет», – отметил Четвериков.Петербургский международный экономический форум стартовал в северной столице 3 июня. Главная тема в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Присутствие на форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе участвуют государственные деятели, представители международных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.
На форум отправилась большая делегация Московской области. В первый день ПМЭФ уже подписано несколько соглашений.