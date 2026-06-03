Инвестиции подмосковной компании «Акрихин» в разработку лекарств выросли в 1,5 раза

03 июня 2026, 17:38

оригинал Фото: istockphoto / SweetBunFactory

Фармацевтическая отрасль в России остаётся инвестиционно-привлекательной. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент подмосковной фармацевтической компании «Акрихин» Денис Четвериков.





По его словам, инвестиции в разработку лекарственных средств в его компании за последние годы выросли в 1,5 раза.

«Компания «Акрихин» – российский производитель лекарственных средств с очень богатой историей. Нам в этом году исполняется 90 лет. На протяжении последних нескольких лет наши инвестиции в развитие производственной площадки выросли в 1,2 раза, а инвестиции в разработку лекарственных средств – в 1,5 раза. Отмечу, что у нас всё начинается именно с разработки, а потом уже идёт производство. Сейчас мы имеем на различных стадиях разработки порядка 50 лекарственных препаратов. Планируем, что такой уровень инвестиций в развитие производственной площадки и в разработку новых лекарственных средств будет оставаться на протяжении и следующих лет», – отметил Четвериков.