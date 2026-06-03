Подмосковная компания представила на ПМЭФ лимитированную банку с экопосланием
Ведущий российский производитель алюминиевой упаковки для напитков, компания «Арнест Упаковочные Решения», выпустила лимитированную партию алюминиевой банки для Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Главный элемент дизайна – лаконичное сообщение: «Банка перерабатывается бесконечно». Оно напоминает о необходимости сдавать упаковку в переработку. Проект продолжает системную работу компании по продвижению культуры раздельного сбора и переработки алюминиевой упаковки.
Специально для ПМЭФ в лимитированную банку разлит российский лимонад «Шихан» компании «Пивоварни Бочкарёв». Гости форума смогут попробовать напиток в такой банке бесплатно.
«В прошлом году на полях ПМЭФ компании «Арнест Упаковочные Решения», «Русал» «Напитки Вместе» и X5 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития экономики замкнутого цикла. В рамках проекта компания выпустила на своём заводе в Наро-Фоминске первую в России алюминиевую банку с рекордно низким углеродным следом. Ранее компания инвестировала более 1,4 млрд рублей в расширение производства крышки для алюминиевой банки в Подмосковье», – отметила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Ключевое преимущество алюминиевой банки – в том, что она может бесконечно возвращаться в производственный цикл без потери потребительских свойств. По данным министерства, уже сегодня доля вторичного алюминия в производстве банок превышает 40%.