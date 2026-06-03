В Подмосковье будут производить современные газовые котлы по немецкой технологии
В Московской области откроют производство настенных бытовых газовых котлов по немецкой технологии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и собственник Промышленной группы «Гермес» Полина Шарова.
Проект предусматривает локализацию производства современного отопительного оборудования в Подмосковье с использованием немецких технологических решений. После ухода концерна Viessmann с российского рынка «Гермес» сохранил необходимые компетенции, продолжив развитие производства и поставок отопительного оборудования. «Реализация проекта позволит укрепить позиции отечественного производства отопительного оборудования, снизить зависимость рынка от импортной продукции и создать новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Для Подмосковья это ещё один пример успешной локализации и развития технологических компетенций», – рассказала Зиновьева.На предприятии будут выпускать настенные бытовые газовые котлы для российского рынка. Компания также намерена увеличить уровень локализации и расширить сотрудничество с отечественными производителями комплектующих.
«Мы видим устойчивый спрос на качественное и надёжное отопительное оборудование. Новый проект позволит усилить наши производственные возможности», – подчеркнула Шарова.Для реализации проекта в Московской области рассматривают различные меры государственной поддержки – льготное кредитование, займы Фонда развития промышленности, налоговые льготы, предоставление гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Компания работает на российском рынке более 25 лет. В промышленной группе трудятся сотни специалистов.
Сегодня ООО «Гермес» уже развивается в Московской области. Оно зарегистрировано в Мытищах и занимается поставками и продажами отопительного оборудования. Предприятие производит промышленные водогрейные и паровые котлы разной мощности, поставляет отопительное оборудование в регионы России, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Молдавию и Узбекистан.