В Подмосковье будут производить современные газовые котлы по немецкой технологии

03 июня 2026, 14:21

оригинал Е. Зиновьева и П. Шарова (Фото: пресс-служба Мининвеста МО)

В Московской области откроют производство настенных бытовых газовых котлов по немецкой технологии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.





Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и собственник Промышленной группы «Гермес» Полина Шарова.





Проект предусматривает локализацию производства современного отопительного оборудования в Подмосковье с использованием немецких технологических решений. После ухода концерна Viessmann с российского рынка «Гермес» сохранил необходимые компетенции, продолжив развитие производства и поставок отопительного оборудования. «Реализация проекта позволит укрепить позиции отечественного производства отопительного оборудования, снизить зависимость рынка от импортной продукции и создать новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Для Подмосковья это ещё один пример успешной локализации и развития технологических компетенций», – рассказала Зиновьева.

«Мы видим устойчивый спрос на качественное и надёжное отопительное оборудование. Новый проект позволит усилить наши производственные возможности», – подчеркнула Шарова.