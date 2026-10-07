При строительстве дома в Коломне откопали 28 артиллерийских снарядов

07 октября 2026, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

28 боеприпасов, пролежавших в земле более 80 лет, обнаружили в коломенском микрорайоне Подлипки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





На арсенал наткнулись рабочие, которые выкапывали котлован для строительства жилого дома. Они сразу сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«Прибывшие на место взрывотехники определили, что найденные боеприпасы являются артиллерийскими снарядами разного калибра времён Великой Отечественной войны. Арсенал составляли десять 37-миллиметровых снарядов, шесть 45-миллиметровых и двенадцать 122-миллиметровых», — говорится в сообщении.