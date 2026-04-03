Испечь домашний кулич в Подмосковье обойдётся примерно в 700 рублей

03 апреля 2026, 18:58

Специалисты подмосковного Минсельхозпрода в преддверии Пасхи рассчитали, сколько для жителей региона будет стоить приготовление кулича в домашних условиях. За основу взяли средние цены в четырёх широко представленных в Московской области розничных сетях.





Как выяснилось, набор ингредиентов для классического кулича на шесть порций в среднем стоит в регионе около 713 рублей.

«В эту сумму входит базовый набор продуктов: килограмм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть куриных яиц, сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль. В основу лёг традиционный вариант кулича с сахарной глазурью. Однако итоговая стоимость может меняться в зависимости от ингредиентов и рецептуры», – отметили в ведомстве.