Испечь домашний кулич в Подмосковье обойдётся примерно в 700 рублей
Специалисты подмосковного Минсельхозпрода в преддверии Пасхи рассчитали, сколько для жителей региона будет стоить приготовление кулича в домашних условиях. За основу взяли средние цены в четырёх широко представленных в Московской области розничных сетях.
Как выяснилось, набор ингредиентов для классического кулича на шесть порций в среднем стоит в регионе около 713 рублей.
«В эту сумму входит базовый набор продуктов: килограмм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть куриных яиц, сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль. В основу лёг традиционный вариант кулича с сахарной глазурью. Однако итоговая стоимость может меняться в зависимости от ингредиентов и рецептуры», – отметили в ведомстве.Выпечку часто покрывают сладкой глазурью, украшают кондитерской посыпкой, сверху добавляют цукаты или изюм. Такой декор наиболее распространён – с ним чаще всего ассоциируют традиционный пасхальный кулич.
Региональные торговые сети и предприятия общепита также готовятся к празднику. В продаже уже появились готовые куличи. В ассортименте – варианты от классических до современных – с кремовыми начинками и авторскими добавками.
Как напомнили в министерстве, православные в этом году отмечают Пасху 12 апреля.