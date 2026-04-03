Россияне активно ищут рецепты куличей к Пасхе
В 2026 году россияне сделали более 3,5 тыс. поисковых запросов о рецептах пасхальных блюд к Пасхе, которую отмечают 12 апреля.
Как сообщили «Газете.Ru» медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятерочка», активнее всего пасхальными рецептами интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и южных городов — Краснодара и Ростова-на-Дону.
Согласно исследованию, кулич остаётся самым популярным вариантом и формирует около 70% запросов. На втором месте — творожная пасха. Наряду с классикой пользователи всё чаще выбирают современные варианты, включая пасхальный хлеб «Кранч» с орехами и ПП-кулич.
Кроме того, люди ищут идеи декора: посыпку, помадку и шоколадные украшения. Среди рецептов пасхи растёт интерес к нестандартным форматам: творожные маффины, варёная и запечённая пасха. Россияне ценят праздничную классику, но всё чаще пробуют новые способы приготовления.
