В ГД предложили учить школьников печь куличи и расписывать яйца перед Пасхой

02 апреля 2026, 14:13

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Пасхи обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением учить детей печь куличи, красить и расписывать яйца, проводить тематические уроки в школах в тех российских регионах, где это уместно.





По словам парламентария, Пасха является фундаментальным праздником для русского православия, с которым ассоциирует себя подавляющее большинство россиян, независимо от воцерковленности.





«Именно поэтому прошу вас рассмотреть вопрос о корректировке уроков труда в школах в преддверии празднования православной Пасхи: в тех регионах и районах страны, где это уместно, в предпасхальные дни учить детей печь куличи, красить и расписывать яйца, проводить тематические уроки», — приводит RT текст обращения Милонова.