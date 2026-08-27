Ивантеевка обрела новую точку притяжения – обновлённую набережную реки Уча
В Ивантеевке завершили масштабное благоустройство набережной реки Уча. 27 августа состоялось торжественное открытие, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Обновлённую территорию проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов вместе с заместителями, представителями подрядчик и жителями города. Все убедились, что инфраструктура соответствует заявленному плану.
«Мы построили здесь новый пешеходный мост, установили освещение и видеонаблюдение, обустроили дорожки. Теперь это полноценное продолжение комфортной городской среды от сквера на Рощинской улице. Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за поддержку и вовлечённость в благоустройство нашего округа. За последние годы в Ивантеевке привели в порядок городской парк, идёт обновление сквера у мемориала «Не вернувшимся с войны», завершена реконструкция Центра культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева. Мы стараемся комфорта и благополучия людей», – рассказал Красноцветов.
Обновлённая территория почти в 4,5 гектара превратилась в современное пространство для отдыха всей семьёй. На набережной появились удобные пешеходные дорожки, 219 светильников и системы 12 камер видеонаблюдения для безопасных вечерних прогулок. Обустроены детские и спортивные площадки для активного досуга. Огорожена отдельная зона для выгула собак. На территории имеются уютные павильоны, велопарковки, шезлонги и качели, кафе, киоск для обмена книгами, туалет
Проект реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».