В Пушкинском округе провели консультацию по пожарной безопасности на выборах

26 августа 2026, 15:46

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу, посвящённую обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках, провели в Пушкинском округе представители МЧС с главами местных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Собравшимся напомнили о правилах противопожарного режима и об алгоритме действий при возникновении ЧП.





«Глав избиркомов также научили пользоваться огнетушителями», — отмечается в сообщении.