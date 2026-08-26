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В Пушкинском округе провели консультацию по пожарной безопасности на выборах

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу, посвящённую обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках, провели в Пушкинском округе представители МЧС с главами местных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Собравшимся напомнили о правилах противопожарного режима и об алгоритме действий при возникновении ЧП.

«Глав избиркомов также научили пользоваться огнетушителями», — отмечается в сообщении.
В Пушкинском округе откроют 117 избирательных участков на 63 площадках. Там сотрудники МЧС проведут проверки. А в дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — на каждом участке запланировано дежурство спасатели.

Этой осенью жители Московской области будут выбирать депутатов Госдумы и Мособлдумы, а в некоторых округах ещё и членов местных Советов.
Лев Каштанов

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