В Пушкинском округе провели консультацию по пожарной безопасности на выборах
Встречу, посвящённую обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках, провели в Пушкинском округе представители МЧС с главами местных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Собравшимся напомнили о правилах противопожарного режима и об алгоритме действий при возникновении ЧП.
«Глав избиркомов также научили пользоваться огнетушителями», — отмечается в сообщении.В Пушкинском округе откроют 117 избирательных участков на 63 площадках. Там сотрудники МЧС проведут проверки. А в дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — на каждом участке запланировано дежурство спасатели.
Этой осенью жители Московской области будут выбирать депутатов Госдумы и Мособлдумы, а в некоторых округах ещё и членов местных Советов.