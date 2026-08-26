Волонтёры Пушкинского округа подвели итоги летнего сезона
Встречу, посвящённую подведению летних итогов, провели участники движения «Волонтёры Подмосковья» из Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли амбассадоры движения Тимофей Гулевский и Кристина Ладык.
«Ребята вспоминали, в каких мероприятиях приняли участие, как начинали свой волонтёрский путь и что успели сделать за лето», — говорится в сообщении.Кроме того, под руководством Кристины Ладык собравшиеся создали «Фотокамеру воспоминаний» — арт-объект, в котором вместо фотографий собраны мысли и мечты.
Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.