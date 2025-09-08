Из подмосковного КПО отправили на переработку более 20 тонн жестяной тары
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Более 20 тонн жестяных консервных банок отправил на переработку на минувшей неделе комплекс по переработке отходов «Восток», расположенный в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первичная сортировка отходов производится дома. Опустевшую консервную банку нужно помыть и поместить в специальный контейнер для вторсырья.
«Предприятиям-переработчикам, расположенным в Рязанской области, за неделю было отправлено 20,2 тонны пакетированной жестяной тары», — уточняется в сообщении.Переработанный металл используется в различных промышленных производствах, включая автомобилестроение и создание мебели.
Жителям Московской области также напомнили, что сдавать вторсырьё можно на площадках «Мегабак» или использовать фандоматы для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также ёмкости для приёма текстильных изделий.
Узнать, где находятся ближайшие фандоматы и пункты сдачи текстиля можно с помощью интерактивной карты на Геопортале Подмосковья. Для этого слева на странице карты нужно выбрать раздел «Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору» и отметить галочкой пункт «Места для размещения ёмкостей по сбору вторичных ресурсов». Отмечается, что на карте размещены как действующие пункты приёма, так и потенциальные. Статус локации можно проверить, кликнув на неё.