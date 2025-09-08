Из подмосковного КПО отправили на переработку более 20 тонн жестяной тары

08 сентября 2025, 11:33

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 20 тонн жестяных консервных банок отправил на переработку на минувшей неделе комплекс по переработке отходов «Восток», расположенный в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Первичная сортировка отходов производится дома. Опустевшую консервную банку нужно помыть и поместить в специальный контейнер для вторсырья.





«Предприятиям-переработчикам, расположенным в Рязанской области, за неделю было отправлено 20,2 тонны пакетированной жестяной тары», — уточняется в сообщении.