Под Волоколамском нашли десять боеприпасов времён Великой Отечественной войны

08 сентября 2025, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Десять боеприпасов, пролежавших в земле со времён Великой Отечественной войны, обнаружили на поле на органической ферме в деревне Чертаново Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Опасную находку сделали в ходе земляных работы члены поискового отряда «Эхо войны».





«На место незамедлительно прибыли специалисты. Они идентифицировали боеприпасы как пять артиллерийских снарядов 75-миллиметрового калибра, один артиллерийский снаряд 105-миллиметрового калибра и четыре миномётные мины времён ВОВ», — говорится в сообщении.