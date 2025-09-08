Достижения.рф

В Серпухове сотрудники МВД провели урок безопасности для молодежи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Губернском колледже сотрудники управления МВД России «Серпуховское» провели Всероссийский урок «Культура безопасности» для студентов и школьников, сообщили в администрации городского округа Серпухов.



Учащимся рассказали о том, как не попасться на мошеннической схеме и защитить свои данные. Важно — не передавать номера банковских карт и коды из SMS посторонним лицам. При появлении сомнений нужно сразу обратиться в полицию!

Особое внимание уделили безопасности в интернете: студентам напомнили об основных правилах распознания фейков в сети.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0