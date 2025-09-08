В Серпухове сотрудники МВД провели урок безопасности для молодежи

08 сентября 2025, 10:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Губернском колледже сотрудники управления МВД России «Серпуховское» провели Всероссийский урок «Культура безопасности» для студентов и школьников, сообщили в администрации городского округа Серпухов.