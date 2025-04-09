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В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору сливочного масла

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Сливочное масло содержит такие витамины, как А, C, Е, D и К. Вместе с высоким содержанием кальция и минералами они благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Там посоветовали, как выбрать нужное сливочное масло.
«В зависимости от массовой доли жира, в России принята классификация масла: традиционное с массовой долей жира 82,5%; любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61%) и чайное (50%). А тип используемых сливок делит масло на сладкосливочное, производимое из пастеризованных свежих сливок, и кислосливочное из пастеризованных, сквашенных молочнокислыми заквасками сливок. Этот продукт также может быть солёным или несолёным», – рассказали в ведомстве.
В соответствии с ГОСТом масло должно содержать только молочный жир, других в нём быть не должно.
«При покупке надо обратить внимание на упаковку. На ней должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а в составе должны быть только сливки. Слово «состав» может отсутствовать на упаковке. Надписи «изготовлено из сливок» или «изготовлено из пастеризованных сливок» тоже свидетельствуют, что продукт – однокомпонентный и произведён по ГОСТу», – добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Там подчеркнули, что заморозка не ухудшает свойств сливочного масла.

Сливочное масло высококалорийное, поэтому в рацион его нужно добавлять умеренно. По рекомендациям Роскачества, употреблять продукт стоит в расчёте 5-10 граммов в день. Это предотвратит набор избыточной массы тела.

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Капремонт детсада «Улыбка» в Серпухове завершат до 1 сентября
09 апреля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Улыбка» при школе №3, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, капитально ремонтируют, завершить работы планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Двухэтажное здание детского сада было построено в 1986 году, его общая площадь составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в детском саду обновят фасад, крышу и входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, а также двери, окна, полы и потолки. В перечень работ входит также внутренняя отделка помещений, установка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

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Андрей Воробьёв высказался о рисках дорогой ипотеки
09 апреля 2025, 12:41

Фото: iStock/yavorskiy

Сегодня в России очень дорогая ипотека, хотя и существуют льготные программы. Семейная ипотека - важный элемент обеспечения стабильности на рынке жилья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Любая долговая нагрузка при высоких ставках – риск для стабильного существования. Что у нас в регионе сделано для строительства? Подтверждена стратегическая важность строительства комфортного нового жилья. Это один из нацпроектов президента. Это значит, что та семейная ипотека, которую оставили сегодня, и президент об этом сказал, является тем важным элементом обеспечения стабильности на рынке жилья. Потому что большинство людей не в состоянии заплатить за квартиру сразу 10 млн рублей и более», – отметил Воробьёв.
Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.

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#ипотека
#жильё
#семейная ипотека
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Губернатор Андрей Воробьёв: IT-колледж хотят создать в Подмосковье
09 апреля 2025, 12:39

Фото: iStock / Jacob Wackerhausen

В Подмосковье ведётся большая работа по подготовке кадров для отрасли высоких технологий. В частности, в регионе разрабатывают идею создания IT-колледжа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Современные школы дают возможность понять язык программирования, научиться писать коды, администрировать. А специальность очень молодая, и всё, что связано с IT, рождается, наверное, в 16 . Поэтому мы сегодня хотим реализовать амбициозную идею создания IT-колледжа. Безусловно, нам помогает «Профессионалитет» – сокращённая программа обучения для приобретения и освоения профессии. Мы идем в эту сторону. Видим большой запрос молодежи на желание получить профессию в короткий период, потому что это позволяет зарабатывать приличные деньги», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в 10-11 классах дети уже могут приобретать профессиональные навыки и в более короткий промежуток времени становиться специалистами по кибербезопасности и по программированию.

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Медицинскую реабилитацию с начала года прошли около 7 тыс. жителей Подмосковья
09 апреля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 7 тысяч жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых заболеваний за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала текущего года реабилитацию в больницах Московской области прошли почти 7 тысяч человек, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе работает 19 реабилитационных отделений, они оснащены современной медицинской техникой, включая экзоскелеты», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Реабилитация пациентов проводится после различных травм, инфарктов и инсультов, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, патологиях нервной системы и дыхательных органов. Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, направление на неё должен дать лечащий врач.

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Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по разработке приложений
09 апреля 2025, 12:24

Фото: istockphoto.com/Dejan_Dundjerski

Учащиеся в возрасте о 14 до 17 лет могут принять участие в юниорской категории «марафона программистов» — конкурса по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хантатон-2025», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Конкурс для категории «Юниор» будет проводиться в онлайн-формате. Участники должны зарегистрироваться на официальном сайте марафона, сформировать команду и выбрать для разработки одно из представленных кейсовых заданий, а затем выполнить выбранное задание», — говорится в сообщении.
Юниорская часть конкурса будет проходить с 18 по 26 апреля, регистрация для участников открыта на сайте мероприятия до 16 апреля.

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