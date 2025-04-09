В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору сливочного масла

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сливочное масло содержит такие витамины, как А, C, Е, D и К. Вместе с высоким содержанием кальция и минералами они благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Там посоветовали, как выбрать нужное сливочное масло.
«В зависимости от массовой доли жира, в России принята классификация масла: традиционное с массовой долей жира 82,5%; любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61%) и чайное (50%). А тип используемых сливок делит масло на сладкосливочное, производимое из пастеризованных свежих сливок, и кислосливочное из пастеризованных, сквашенных молочнокислыми заквасками сливок. Этот продукт также может быть солёным или несолёным», – рассказали в ведомстве.В соответствии с ГОСТом масло должно содержать только молочный жир, других в нём быть не должно.
«При покупке надо обратить внимание на упаковку. На ней должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а в составе должны быть только сливки. Слово «состав» может отсутствовать на упаковке. Надписи «изготовлено из сливок» или «изготовлено из пастеризованных сливок» тоже свидетельствуют, что продукт – однокомпонентный и произведён по ГОСТу», – добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.Там подчеркнули, что заморозка не ухудшает свойств сливочного масла.
Сливочное масло высококалорийное, поэтому в рацион его нужно добавлять умеренно. По рекомендациям Роскачества, употреблять продукт стоит в расчёте 5-10 граммов в день. Это предотвратит набор избыточной массы тела.
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Лора Луганская