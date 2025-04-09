В Подмосковье произвели более 4,5% томатных соусов и кетчупов в России

Фото: iStock /AnnaPustynnikova
Подмосковные производители в прошлом году выпустили более 35 тыс. тонн томатных соусов и кетчупов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объём производства кетчупов и томатных соусов в регионе с января по февраль этого года составил 5 тыс. тонн. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 13,4%. В Московской области произведено свыше 27,5% от общего объёма этой продукции в Центральном федеральном округе и 4,6% – в масштабах страны. В прошлом году подмосковные предприятия выпустили 35,3 тыс. тонн такой продукции», – уточнили в ведомстве.Ведущими производителями по этому направлению в подмосковном Минсельхозпроде назвали АО «Дарсил» из Люберец, ООО «ПК Печагин» из Чехова и ООО ПК «Тогрус» из Домодедова.
«Томатные соусы – одни из самых популярных добавок к блюдам во всём мире. Их готовят из томатов, перетёртых в пюре и уваренных с добавлением сахара, соли, уксуса, чеснока, лука, перца, гвоздики, корицы и других пищевых добавок. Соусы могут быть сладкими, острыми или пряными. Особенно часто они используются для пасты, пиццы, блюд из мяса, овощей и при домашних заготовках», – добавили в министерстве.Там рекомендовали отдавать предпочтение соусам без искусственных красителей и консервантов. Для этого следует предварительно изучить информацию на этикетке.
Читайте также:
В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору сливочного масла
Старт посевной кампании в Подмосковье отложили из-за погоды
Подмосковные производители овощей получат субсидии на агротехнологические работы
Лора Луганская