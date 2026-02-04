К очистке снега в Реутове привлекли более 700 человек и свыше 100 единиц техники

04 февраля 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове очисткой снега занимаются более 700 человек и свыше 100 единиц техники. Такие данные привёл временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Ковязин на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





Глава региона перечислил приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом – от уборки снега до реализации проектов социальной инфраструктуры.



«Алексей Станиславович, вы исполняете обязанности главы очень важного городского округа, нашего наукограда Реутова. Вы уже не первый год здесь работаете, хорошо знаете специфику. Расскажите, как обстоят дела, как муниципалитет проходит зимний период, какие проекты будут реализованы в 2026 году», – попросил Воробьёв.

«Прошло два сильных снегопада. С начала года к работам привлекли свыше 100 единиц техники, в том числе 54 – малой механизации, а также более 700 человек. Первый снегопад пришёлся на январские праздники. Мы создали штаб, сразу собрали силы и средства. После этого в ежедневном режиме мониторили территорию, проверяли состояние дворов и проезжей части», – рассказал Ковязин.