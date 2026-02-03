Губернатор Воробьёв познакомился с подготовкой операторов БПЛА для участия в СВО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв оценил работу полигона Московского высшего общевойскового командного училища, где ежедневно проводят занятия для курсантов. С сентября там начал работу факультет для создаваемых в России войск беспилотных систем.
Это легендарное училище готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях.
«Мы активно сотрудничаем и сегодня приехали обсудить самые актуальные темы, чтобы наше взаимодействие и с курсантами, и с командиром было результативным. Заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы элементы тактической медицины и многое другое было на высоком уровне. Это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь всё это успешно реализуется», – сказал Воробьёв, беседуя с курсантами.В Подмосковье операторов беспилотников готовят также в центре «Витязь» в Балашихе. Программа реализована совместно с правительством Московской области, Минобороны и ветеранскими организациями. Обучение длится 30 дней и включает теоретические занятия, работу на симуляторах, сборку дронов, полевую практику, радиообмен и маскировку.
В группах занимаются в среднем по 20 человек, инструкторы – бывшие бойцы спецподразделений. Прошлогодний выпуск уже работает в зоне СВО.
На факультете БПЛА в Московском высшем общевойсковом командном училище обучают по новой военной специальности «Применение подразделений сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами».
«Я прошёл срочную службу в 2018-2019 годах. Вернулся и решил подписать контракт с Минобороны. Отправился на СВО, служил в составе роты БПЛА в ДНР. Был оператором дронов. После завершения контракта решил поступить в училище. Хочу стать офицером беспилотных войск», – сказал первокурсник Сергей.Московскому высшему общевойсковому командному училищу в следующем году исполнится 110 лет. Оно было основано как 1-я Московская революционная пулемётная школа, несколько раз меняло наименование. Но главная задача оставалась неизменной – подготовка квалифицированных военных кадров. Выпускники защищали Родину во время Великой Отечественной войны, дошли до Берлина. В стенах училища подготовили маршалов и свыше 600 генералов, среди которых – более 130 Героев Советского Союза и России.
Сегодня это передовой учебно-научный центр с современными тренажёрными комплексами по подготовке наводчиков-операторов для бронированной техники, автоматизированным компьютерном полигонном оборудованием и научно-исследовательской лабораторией.
В центре «Витязь» готовят также специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе, аналитиков и инженеров. Обучение начинается после подписания контракта, который заключается на год с возможностью продления на добровольной основе.
Для заключившего контракт в Московской области предусмотрена единовременная выплата три миллиона рублей. С учетом дальнейших регулярных выплат за год службы бойцы получают не менее 5,5 млн рублей. Подробную информацию можно получить по телефону 7 (495) 990-90-90, на сайте, а также посредством Telegram-бота.