Система «Пульс 112» выстроила в Подмосковье единое управление работой скорой помощи

02 февраля 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье начала работу сквозная система управления экстренной медицинской помощью. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Речь идёт о выстраивании управления экстренной помощью от звонка пациента до его госпитализации.

«С октября прошлого года запущен «Пульс 112». Это единый координационный контур скорой медицинской помощи, неотложки в поликлинике и приёмные многопрофильных стационаров. Сегодня в среднем это 10 000 звонков, поступающих по этому направлению, 7000 выездов скорой неотложной помощи и 2000 госпитализаций. Управленческий эффект от проекта состоит в том, что мы видим всю цепочку целиком, можем управлять и распределять нагрузку», – сказал Забелин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мы разгрузили и дали дополнительную возможность работы по скорой помощи 26 бригадам в сутки. Ввели единый алгоритм закрытия приёмных отделений, то есть количество внеплановых стоп-закрытий в стационарах сократилось в несколько раз. Параллельно контролируем ключевые показатели – укомплектованность бригад, готовность машин, загрузку, соблюдение нормативов доезда. Видим, что некоторые территории, где модель работает устойчиво, идут у нас в качестве лидеров», – рассказал министр.