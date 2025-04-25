К омбудсмену Подмосковья за год поступило более 3 тысяч обращений

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Свыше 3 тысяч обращений поступило в 2024 году уполномоченному по правам человека в Московской области, большинство обращений касались нарушения различных прав и свобод, также граждане запрашивали консультации и вносили собственные предложения. Об этом подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская доложила Мособлдуме, сообщает пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по правам человека.
«В прошлом году поступило 3154 обращения. По сравнению обращений с 2023 годом количество выросло на 14,2%. Свыше 61% от общего числа поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, а также с предложениями», — сказала Ирина Фаевская.Она добавила, что для решения ряда актуальных для граждан вопросов необходимо внести изменения в законодательство. В частности, аппарат подмосковного омбудсмена подготовил 22 изменения в федеральные законы, 14 — в региональное законодательство и семь рекомендаций для муниципальных органов самоуправления.
Читайте также:
Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
В Государственном университете просвещения провели занятие по правам человека
Стартовал приём документов на награждение Знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»
Лев Каштанов