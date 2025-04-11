Стартовал приём документов на награждение Знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В Подмосковье начали принимать документы от претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Приём организовал аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской.
С ходатайством о награждении сотрудников могут обратиться руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий и организаций, работающих в Подмосковье.
Принять участие в отборе могут граждане, ведущие активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека; безвозмездно помогающие нуждающимся; занимающиеся правовым просвещением граждан.
Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. либо по электронной почте upchmo@mosreg.ru.
К рассмотрению принимаются документы, поступившие не позднее 1 ноября текущего года. Узнать все подробности, а также скачать формы для заполнения можно по ссылке.
Читайте также:
Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
Ирина Фаевская подписала договор о сотрудничестве с транспортной прокуратурой
В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс СМИ «Слово в защиту»
«Каждый год в День защиты прав человека мы чествуем неравнодушных людей, которые не жалеют времени и сил для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. К нашей радости, отзывчивых людей много. Они разных профессий и разного возраста, но их объединяет доброе сердце»,Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
– поделилась Фаевская.
Принять участие в отборе могут граждане, ведущие активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека; безвозмездно помогающие нуждающимся; занимающиеся правовым просвещением граждан.
Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. либо по электронной почте upchmo@mosreg.ru.
К рассмотрению принимаются документы, поступившие не позднее 1 ноября текущего года. Узнать все подробности, а также скачать формы для заполнения можно по ссылке.
Читайте также:
Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
Ирина Фаевская подписала договор о сотрудничестве с транспортной прокуратурой
В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс СМИ «Слово в защиту»
Лора Луганская